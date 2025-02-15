Антон Бобёр: сборной Нигерии нет смысла везти в Россию неосновной состав

Бывший российский футболист Антон Бобёр высказался о новых соперниках сборной России. Накануне было объявлено, что национальная команда в 2025 году точно встретится со сборными Нигерии, Замбии и Беларуси.

«Что касается соперников сборной России, мы исходим из тех возможностей, которые есть на данный момент. Если бы была возможность, то, конечно, хотелось бы играть с более сильными европейскими сборными. Но сегодня таковы реалии.

Конечно, Нигерия — очень хорошая команда, одна из лучших сборных на африканском континенте. Сложно прогнозировать, приедут ли в Россию основные футболисты Нигерии. Но матч пройдёт в окно, предназначенное для игр сборных. Поэтому Нигерии нет смысла везти в Россию неосновной состав», — сказал Бобёр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.