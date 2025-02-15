Игрок ЦСКА уверен, что в будущем клуб победит в Лиге Европы

20-летний защитник ЦСКА Матвей Лукин ответил на вопрос, смогут ли в будущем красно-синие одержать победу в Лиге Европы.

«Уверен в этом», — приводит слова Лукина «РИА Новости Спорт».

Напомним, ЦСКА является первым российским клубом, которому удалось выиграть Кубок УЕФА. Это произошло в сезоне-2004/2005.

В нынешнем сезоне Лукин принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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