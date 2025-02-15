Борис Игнатьев: история Зиньковского и «Спартака» подходит к концу

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о ситуации вокруг полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского. Ранее сообщалось, что хавбек может перейти в «Крылья Советов».

«Хорошо, если Антон Зиньковский вернётся в «Крылья». В том, что футболист сидит на лавке, нет ничего хорошего ни для болельщиков, ни для самого игрока. А в Самаре Антон будет играть на благо команде, «Крылья Советов» усилятся. История Зиньковского и «Спартака» подходит к концу, он уже не играет тем образом, который от него требуется», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Антон Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» летом 2022 года. Сумма трансферной компенсации, по данным портала Transfermarkt, составила € 3,2 млн. В осенней части текущего сезона вингер сыграл за красно-белых в 13 матчах во всех турнирах (семь — в РПЛ) и отметился тремя результативными передачами в Кубке России.