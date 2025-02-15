Фермин Лопес: в мае «Барселона» будет играть в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес выразил уверенность в участии сине-гранатовых в финале Лиги чемпионов, который пройдёт 31 мая в Мюнхене.

«Мне было 12 лет, когда «Барселона» в последний раз выиграла Лигу чемпионов (сине-гранатовые победили в турнире в сезоне-2014/2015. — Прим. «Чемпионата»). Я праздновал победу вместе со своей семьёй. 31 мая нынешнего года я буду там, в финале Лиги чемпионов», — приводит слова Фермина Sport.es.

По итогам общего этапа нынешнего сезона соревнования «Барселона» заняла второе место и вышла в 1/8 финала, минуя стыковые матчи.

В нынешнем сезоне Лопес принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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