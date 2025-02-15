Илья Геркус прокомментировал новость о вложениях Сергея Галицкого в «Краснодар»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о вложениях владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в клуб. Ранее стало известно, что Галицкий в 2024 году лично вложил в клуб 3,65 млрд рублей.

«Галицкий — один из самых влиятельных людей в российском футболе. То, что он делает для «Краснодара», достойно восхищения. Сергей Николаевич создал великолепный клуб. За это ему огромное уважение. Станет ли «Краснодар» чемпионом в этом сезоне? Всё возможно», — приводит слова Геркуса «РБ Спорт».

После 18 сыгранных матчей «Краснодар» с 39 очками возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Следом за «быками» располагаются «Зенит» (39), «Спартак» (37) и московское «Динамо» (35).