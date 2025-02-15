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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 150 млн за покупку Хулиана Альвареса — OK Diario

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 150 млн за покупку Хулиана Альвареса — OK Diario
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«Манчестер Юнайтед» готов предложить мадридскому «Атлетико» € 150 млн за трансфер 25-летнего нападающего Хулиана Альвареса грядущим летом. Об этом сообщает OK Diario.

По информации источника, «красные дьяволы», как и другие европейские гранды, впечатлены игрой аргентинского футболиста в нынешнем сезоне. Однако Альварес счастлив в «Атлетико» и не хочет покидать команду Диего Симеоне.

Нападающий перешёл в стан «матрасников» из «Манчестер Сити» минувшим летом. В нынешнем сезоне Альварес принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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