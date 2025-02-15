Экс-спортдиректор «Крыльев Советов» Шамханов: Зиньковский спокойно станет лидером в Самаре

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Авалу Шамханов прокомментировал информацию о возможном переходе крайнего нападающего «Спартака» Антона Зиньковского в самарский клуб на правах аренды.

«Спартаку» Антон Зиньковский не приглянулся. А после перехода в «Крылья Советов» он спокойно может стать лидером в команде. Что касается перехода в «Крылья», любой футболист так же поступил бы на месте Антона. А болельщики в Самаре будут рады его видеть снова, они разбираются в футболе», — сказал Шамханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что в воскресенье, 16 февраля, Зиньковский вылетит в расположение «Крыльев Советов» для завершения перехода на правах аренды.

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