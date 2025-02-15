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«Челси» и «Бавария» готовы заплатить € 70 млн за полузащитника «Атлетико» — BILD

«Челси» и «Бавария» готовы заплатить € 70 млн за полузащитника «Атлетико» — BILD
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«Челси» и «Бавария» проявляют интерес к 21-летнему полузащитнику мадридского «Атлетико» Пабло Барриосу. Об этом сообщает BILD.

По информации источника, эти клубы готовы заплатить € 70 млн за трансфер испанского футболиста. Подчёркивается, что контракт Барриоса предусматривает пункт о его досрочном расторжении за € 100 млн.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Барриоса составляет € 50 млн.

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