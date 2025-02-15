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Бывшего футболиста «Барселоны» Пике вызвали в суд по делу о коррупции — EFE

Бывшего футболиста «Барселоны» Пике вызвали в суд по делу о коррупции — EFE
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике вызван в суд для дачи показаний по делу о коррупции, которое касается организации Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. Об этом сообщает EFE.

По информации источника, футболист даст показания в качестве подозреваемого 14 марта 2025 года.

Напомним, Пике обвиняется в участии в коррупционной сделке, которая могла состояться при заключении соглашения о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии между властями этого государства и Королевской испанской федерацией футбола (RFEF) в 2019 году. Подчёркивалось, что Пике мог ежегодно незаконно получать € 4 млн.

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