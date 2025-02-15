Максим Деменко: Карпин засиделся в «Ростове», ему пора на повышение

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко высказался о возможном назначении Валерия Карпина, возглавляющего «Ростов», в московское «Динамо».

«Верю в возможное назначение Карпина в «Динамо». Это будет своего рода вызовом и интересным вариантом для Валерия Георгиевича, если учесть, сколько он проработал в сборной России. Мне кажется, Карпин засиделся в «Ростове», ему пора на повышение. Однозначно после ухода Валерия Георгиевича у ростовчан в первый период будут сложности. А кто придёт и какое будет финансирование — другой вопрос», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.