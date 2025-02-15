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Директор «Аль-Насра»: у клубов из России очень высокий уровень, РПЛ даёт хорошее шоу

Директор «Аль-Насра»: у клубов из России очень высокий уровень, РПЛ даёт хорошее шоу
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Коммерческий директор саудовского «Аль-Насра» Жорди Дюранте поделился мнением об уровне российских команд.

«У российских клубов очень высокий уровень. В чемпионате высокая конкуренция — пять первых команд в таблице разделяет всего четыре очка. РПЛ даёт хорошее шоу. Это то, что нужно болельщикам — они хотят видеть борьбу за титул до последнего тура. Так было в прошлом сезоне — посмотрим, как сложится в этом», — приводит слова Дюранте «РИА Новости Спорт».

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков. «Динамо» с 35 очками находится на четвёртой строчке, «Локомотив» (35) – на пятой, ЦСКА (31) — на шестой, «Ростов» (26) — на седьмой.

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