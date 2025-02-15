Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Васко да Гама» арендуют Гарре у «Крыльев Советов» с обязательным выкупом в € 4 млн

«Васко да Гама» арендуют Гарре у «Крыльев Советов» с обязательным выкупом в € 4 млн
Аудио-версия:
Комментарии

«Васко да Гама» и «Крылья Советов» близки к согласованию аренды крайнего нападающего Бенхамина Гарре с обязательным выкупом за € 4 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны сейчас финализируют сделку.

Первым о переговорах между клубами относительно перехода Гарре написал журналист Иван Карпов.

24-летний футболист выступает в составе самарского клуба с января 2023 года. В нынешнем сезоне Гарре принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
Стало известно, когда Зиньковский прибудет в расположение «Крыльев Советов»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android