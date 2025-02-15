«Васко да Гама» арендуют Гарре у «Крыльев Советов» с обязательным выкупом в € 4 млн

«Васко да Гама» и «Крылья Советов» близки к согласованию аренды крайнего нападающего Бенхамина Гарре с обязательным выкупом за € 4 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны сейчас финализируют сделку.

Первым о переговорах между клубами относительно перехода Гарре написал журналист Иван Карпов.

24-летний футболист выступает в составе самарского клуба с января 2023 года. В нынешнем сезоне Гарре принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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