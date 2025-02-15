Филипп Лам: могу себя представить на руководящей должности в «Баварии»

Бывший защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам рассказал, видит ли он себя в будущем на руководящей должности в мюнхенском клубе.

«Вполне могу себе это представить, в том числе и в «Баварии». Я познакомился с этой ролью на домашнем чемпионате Европы, и мне было приятно оказывать влияние, в том числе брать на себя социальную ответственность. Личное признание и признание клуба в обществе чрезвычайно важны», — приводит слова Лама Abendzeitung.

Напомним, Филипп Лам был директором чемпионата Европы по футболу 2024 года, который проходил в Германии.

Лам является воспитанником «Баварии». Он дебютировал в составе мюнхенского клуба в 2001 году, но закрепился в основном составе в 2006-м. Также был капитаном «Баварии», с которой становился победителем Лиги чемпионов, и восьмикратным чемпионом Германии.