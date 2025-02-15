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«Барселона» может продать своего форварда в «Палмейрас» до конца февраля — Sport.es

«Барселона» может продать своего форварда в «Палмейрас» до конца февраля — Sport.es
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«Палмейрас» готовится сделать предложение «Барселоне» о переходе 19-летнего центрального нападающего Витора Роке, на текущий момент выступающего в «Бетисе» на правах аренды. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Палмейрас» хочет подписать Роке до 28 февраля, когда в Бразилии закроется трансферное окно. Подчёркивается, что переход форварда в стан зелёно-белых может быть осложнён его пребыванием в «Бетисе». Сделка не состоится в случае, если «огурцы» потребуют компенсацию за досрочное расторжение арендного соглашения.

В нынешнем сезоне Роке принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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