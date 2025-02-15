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Деменко: «Крылья» станут для Зиньковского лучшим вариантом для перезагрузки карьеры

Деменко: «Крылья» станут для Зиньковского лучшим вариантом для перезагрузки карьеры
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал информацию о возможном переходе крайнего нападающего красно-белых Антона Зиньковского в «Крылья Советов» на правах аренды.

«Крылья Советов» станут для Зиньковского самым лучшим вариантом для перезагрузки карьеры. Антон будет усилением для самарской команды. Он уже играл там, и Осинькин его хорошо знает. Конечно, болельщики в Самаре любят Антона, поэтому никакой адаптации не будет. Зиньковский — хороший футболист, но просто не вписался в «Спартак» — у Станковича своё видение. Думаю, в Самаре Антон проявит себя намного лучше, чем в стане красно-белых», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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