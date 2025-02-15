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«Краснодар» готов отпустить Сперцяна летом в «Лидс» за € 12-13 млн

«Краснодар» готов отпустить Сперцяна летом в «Лидс» за € 12-13 млн
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«Краснодар» готов отпустить атакующего полузащитника Эдуарда Сперцяна в «Лидс» летом за € 12-13 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Клубы остаются на связи по возможному трансферу полузащитника летом. Сделка будет зависеть от нескольких факторов. В первую очередь, от того, выйдет ли английский клуб в АПЛ, но «Краснодар» будет готов принять предложение «Лидса» летом в случае успешного выхода в АПЛ», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее об интересе «Лидса» к Сперцяну сообщал журналист Иван Карпов.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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