Деменко: Нигерия и Замбия — отличные варианты, чтобы сборной России готовиться

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о грядущих товарищеских матчах сборной России с Замбией, Нигерией и Беларусью.

«Нигерия, Замбия и Беларусь — более серьёзные соперники, чем Бруней. Мне кажется, что скоро всё будет нормально, и это отличные варианты, чтобы потихонечку готовиться, играть и экспериментировать. Сборная Нигерии — одна из сильнейших команд африканского футбола. Будем надеяться, что нигерийские основные футболисты приедут в Россию», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В четверт, 13 февраля, пресс-служба РФС на официальном сайте сообщила, что товарищеский матч сборной России с Замбией пройдёт в Москве в марте. 6 июня команда Валерия Карпина проведёт домашнюю встречу с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.