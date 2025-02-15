Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деменко: Нигерия и Замбия — отличные варианты, чтобы сборной России готовиться

Деменко: Нигерия и Замбия — отличные варианты, чтобы сборной России готовиться
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о грядущих товарищеских матчах сборной России с Замбией, Нигерией и Беларусью.

«Нигерия, Замбия и Беларусь — более серьёзные соперники, чем Бруней. Мне кажется, что скоро всё будет нормально, и это отличные варианты, чтобы потихонечку готовиться, играть и экспериментировать. Сборная Нигерии — одна из сильнейших команд африканского футбола. Будем надеяться, что нигерийские основные футболисты приедут в Россию», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В четверт, 13 февраля, пресс-служба РФС на официальном сайте сообщила, что товарищеский матч сборной России с Замбией пройдёт в Москве в марте. 6 июня команда Валерия Карпина проведёт домашнюю встречу с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.

Материалы по теме
Антон Бобёр: сборной Нигерии нет смысла везти в Россию неосновной состав
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android