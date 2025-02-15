«Милан» может продать Леау или Тео Эрнандеса с целью выкупа Феликса у «Челси» — GdS

«Милан» рассматривает вариант с продлением аренды 25-летнего нападающего Жоау Феликса на следующий сезон, но с предусмотрением права обязательного выкупа за сумму в € 40 млн или немного меньше. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. На текущий момент права на вингера принадлежат «Челси».

По информации источника, с целью выручить деньги на трансфер португальского футболиста «россонери» нужно кого-то продать. В качестве двух потенциальных игроков на продажу называются защитник Тео Эрнандес, не продливший контракт, заканчивающийся летом 2026 года, и нападающий Рафаэл Леау.

Подчёркивается, что Феликс хочет остаться в «Милане». Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2031 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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