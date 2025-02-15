«Осасуна» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча 24-го тура Ла Лиги начнётся в 18:15

Сегодня, 15 февраля, состоится матч 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Осасуна» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

В последний раз команды встречались между собой в матче 13-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025. Тогда победу одержал «Реал» со счётом 4:0.

После 23 сыгранных матчей «Осасуна» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 31 очко. «Реал» возглавляет турнирную таблицу, заработав 50 очков после аналогичного количества игр.