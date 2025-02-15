Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Осасуна» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча 24-го тура Ла Лиги начнётся в 18:15

«Осасуна» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча 24-го тура Ла Лиги начнётся в 18:15
Комментарии

Сегодня, 15 февраля, состоится матч 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Осасуна» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Испания — Примера . 24-й тур
15 февраля 2025, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последний раз команды встречались между собой в матче 13-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025. Тогда победу одержал «Реал» со счётом 4:0.

После 23 сыгранных матчей «Осасуна» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 31 очко. «Реал» возглавляет турнирную таблицу, заработав 50 очков после аналогичного количества игр.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
Relevo: Анчелотти доработает контракт до конца, если «Реал» выиграет Ла Лигу или ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android