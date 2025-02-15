Тренер «Зенита» Оливейра: конец сезона покажет, чей состав сильнее — наш или «Спартака»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра ответил, считает ли он нынешний состав санкт-петербургского клуба более сильным, чем у московского «Спартака».

«Сильнее ли у нас состав, чем у «Спартака», покажет конец сезона. Они усиливаются, но и мы постараемся также стать сильнее. У нас самые дорогие трансферы? Это «Зенит» — мы всегда ищем качественных футболистов», — заявил де Оливейра «РБ Спорт».

Нынешней зимой сине-бело-голубые усилили состав нападающим Луисом Энрике, а также защитниками Ваньей Дркушичем и Огненом Мимовичем. В свою очередь, красно-белые подписали нападающих Ливая Гарсию и Пабло Солари, а кроме того, вратаря Илью Помазуна.

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