Ларин: у Зиньковского в «Крыльях» будет игровая практика, которой не хватает в «Спартаке»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал новость о возможном возвращении полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в «Крылья Советов».

«Если он и правда перейдёт в «Крылья Советов», то я отношусь к этому положительно, поскольку считаю, что там у него будет игровая практика, которой не хватает в «Спартаке» в последнее время. Я думаю, он сможет по-футбольному реабилитироваться.

Играет ли роль фактор Осинькина? Играет, конечно — огромную. Думаю, если этот переход состоится, то вопрос о работе Осинькина в Самаре отпадает — это в том числе и его трансфер, конечно», — приводит слова Ларина «РБ Спорт».

Антон Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» летом 2022 года, сумма трансферной компенсации, по данным портала Transfermarkt, составила € 3,2 млн. В осенней части текущего сезона вингер сыграл за красно-белых в 13 матчах во всех турнирах (семь — в РПЛ) и отметился тремя результативными передачами в Кубке России.