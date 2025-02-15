Юрий Белоус: у Карпина есть амбиции что-то выиграть, но с «Ростовом» это сложно

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением о возможном назначении Валерия Карпина, возглавляющего «Ростов», в московское «Динамо».

«Карпину комфортно работать в «Ростове», несмотря на проблемы с логистикой. Ведь приходится ездить в другие области, минуя аэропорт. Но это решаемо — рано или поздно всё закончится. Ему комфортно в команде, потому что нет такого пресса, как был бы в «Спартаке» или ЦСКА. У болельщиков нет каких-то больших амбиций. Дай бог выиграть Кубок России, но последние успехи были при руководстве Бердыева.

«Динамо» — хорошая команда. Если Валерию Георгиевичу создадут условия, в том числе и финансовые, думаю, он их примет. У Карпина есть амбиции, чтобы что-то выиграть, но с «Ростовом» это сложно. Посмотрим в конце сезона, резонно ли «Динамо» менять Личку на Карпина. В прошлом году динамовцам не хватило одного мяча, чтобы выиграть чемпионство, но Личка не справился с этой задачей. Хотя Марцелу якобы дали звание лучшего тренера года. Если в руководстве клуба увидят, что он не в состоянии решить поставленную задачу, вполне вероятна его смена», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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