Исак по-прежнему интересен «Барселоне», клуб следит за игроком с 2020 года — AS

«Барселона» продолжает следить за 25-летним форвардом «Ньюкасла» Александером Исаком. Об этом сообщает AS.
По информации источника, спортивный директор сине-гранатовых Деку видит в шведском футболисте замену для 36-летнего нападающего Роберта Левандовского. Однако для приобретения Исака необходимо, чтобы поляк покинул «Барселону».
Подчёркивается, что каталонский клуб начал проявлять интерес к футболисту ещё в 2020 году, когда он выступал за «Реал Сосьедад». На тот момент испанский гранд не мог приобрести Исака ввиду своего экономического положения.
В нынешнем сезоне швед принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб: