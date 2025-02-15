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«Реал» может перевести Рауля Асенсио в основную команду на постоянной основе — AS

«Реал» может перевести Рауля Асенсио в основную команду на постоянной основе — AS
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Мадридский «Реал» намерен перевести центрального защитника Рауля Асенсио в основную команду на постоянной основе и продлить контракт. Об этом сообщает AS.

По информации источника, этим решением клуб сможет укрепить ослабленную позицию и в то же время избежит необходимости в покупке центрального защитника летом как минимум до тех пор, пока не найдётся хороший вариант.

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист является обвиняемым по делу о распространении секс-видео с участием несовершеннолетней. Провинциальный суд Лас-Пальмаса отклонил апелляцию, поданную Асенсио.

В этом сезоне защитник провёл 31 матч во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт футболиста с мадридским «Реалом» рассчитан до конца июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7,5 млн.

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