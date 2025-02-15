Белоус: российские команды точно не попали бы в топ-8 группового этапа Лиги чемпионов

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус отреагировал на высказывание главного тренера «Зенита» Сергея Семака, что клуб не попал бы в топ-8 команд общего этапа Лиги чемпионов, если бы участвовал в турнире.

«Думаю, у «Зенита» была бы возможность занять одно из мест в топ-24 Лиги чемпионов, чтобы пройти в плей-офф. Другое дело, что наши команды точно не попали бы в топ-8. Такие команды, как «Реал» и «Манчестер Сити» тоже не попали и сейчас бьются за выход в следующий раунд. Но регулярные матчи не сравнятся с играми в еврокубках.

Наиболее конкурентоспособен в России сейчас «Зенит», но у нас есть и другие сильные команды: «Краснодар», «Спартак», «Динамо» и даже «Локомотив». Не будем брать в расчёт клубы с неограниченными возможностями в комплектовании состава. Одно дело ехать в Россию, где команды не играют в международных матчах, а другое — в Португалию, Францию и другие европейские чемпионаты. В СССР, когда страна состояла из 15 республик, было много различных футбольных школ. Мы набирали футболистов с огромной территории, но сейчас это не так легко», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.