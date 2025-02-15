Агент Головина высказался о травме российского футболиста «Монако»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос о восстановлении игрока после травмы. Ранее главный тренер «монегасков» Ади Хюттер сообщил, что 28-летний футболист травмировал приводящую мышцу.

«Александр — опытный игрок, конечно, он не любит пропускать матчи, но это футбол. В матчах с «ПСЖ» и «Бенфикой» Головин был одним из лучших на поле. Он будет поддерживать свою команду и постарается как можно скорее вернуться, чтобы помочь ей в важнейших играх.

Что касается сроков восстановления, то об этом уже сказал главный тренер. Мне нечего добавить к его словам. В этом сезоне он, естественно, ещё сыграет за «Монако», — приводит слова Клюева Sport24.

Головин пропустит игру 22-го тура французского чемпионата с «Нантом», которая состоится 15 февраля, а также ответную встречу Лиги чемпионов с «Бенфикой» (18 февраля).

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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