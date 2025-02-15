Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Головина высказался о травме российского футболиста «Монако»

Агент Головина высказался о травме российского футболиста «Монако»
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос о восстановлении игрока после травмы. Ранее главный тренер «монегасков» Ади Хюттер сообщил, что 28-летний футболист травмировал приводящую мышцу.

«Александр — опытный игрок, конечно, он не любит пропускать матчи, но это футбол. В матчах с «ПСЖ» и «Бенфикой» Головин был одним из лучших на поле. Он будет поддерживать свою команду и постарается как можно скорее вернуться, чтобы помочь ей в важнейших играх.

Что касается сроков восстановления, то об этом уже сказал главный тренер. Мне нечего добавить к его словам. В этом сезоне он, естественно, ещё сыграет за «Монако», — приводит слова Клюева Sport24.

Головин пропустит игру 22-го тура французского чемпионата с «Нантом», которая состоится 15 февраля, а также ответную встречу Лиги чемпионов с «Бенфикой» (18 февраля).

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Александр Головин Подробнее
Материалы по теме
Тренер «Монако» сообщил, что Головин пропустит матчи с «Нантом» и «Бенфикой»

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android