«Лацио» — «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 20:00

Сегодня, 15 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Лацио» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Давиде Масса. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Лацио» занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 45 очков за 24 матча. «Наполи» заработал 55 очков после 24 игр и располагается на первой строчке.

В минувшем туре «орлы» разгромили «Монцу» со счётом 5:1. В свою очередь, команда Антонио Конте сыграла вничью с «Удинезе» (1:1).

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