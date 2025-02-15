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«Лацио» — «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 20:00

«Лацио» — «Наполи»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 20:00
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Сегодня, 15 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Лацио» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Давиде Масса. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лацио» занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 45 очков за 24 матча. «Наполи» заработал 55 очков после 24 игр и располагается на первой строчке.

В минувшем туре «орлы» разгромили «Монцу» со счётом 5:1. В свою очередь, команда Антонио Конте сыграла вничью с «Удинезе» (1:1).

Календарь Серии А
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