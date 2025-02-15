Белоус: в «Ростов» выстроится очередь из тренеров, если Карпин уйдёт в «Динамо»

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус ответил на вопрос, что будет с «Ростовом» в случае ухода Валерия Карпина с поста главного тренера. Ранее появились слухи о возможном назначении Карпина в московское «Динамо».

«Почему «Ростов» должен рассыпаться после ухода Карпина? Это зависит от руководителей. Это команда РПЛ, поэтому выстроится очередь из тренеров, которые на данный момент не имеют работы. Конечно, клубу комфортно работать с Карпиным, ведь у него прекрасный штаб. Но уход тренера – всегда головная боль для руководителей, независимо от того, сам специалист покинул клуб или его уволили. Это стресс для всех», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.