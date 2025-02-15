«Ботафого» приостановил переговоры по Медине и ищет игроков более высокого уровня — O Dia

Несмотря на прогресс в переговорах со «Спартаком», в «Ботафого» решили приостановить диалог об аренде крайнего нападающего красно-белых Хесуса Медины. Об этом сообщает O Dia.

По информации источника, бразильский клуб продолжает оценивать другие варианты для усиления линии нападения. В частности, «Ботафого» изучает кандидатуры футболистов более высокого уровня, выступающих в Европе.

Нападающий выступает в составе «Спартака» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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