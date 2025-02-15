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«Манчестер Юнайтед» нацелился на звезду «Ипсвич Таун» Делапа — The Athletic

«Манчестер Юнайтед» нацелился на звезду «Ипсвич Таун» Делапа — The Athletic
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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего «Ипсвич Таун» Лиама Делапа нынешним летом. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, клуб из Манчестера рассматривает 22-летнего футболиста как более доступную альтернативу Виктору Дьёкерешу. Отмечается, что интерес к Делапу также проявляет лондонский «Челси».

В текущем сезоне Лиам Делап провёл за клуб во всех турнирах 25 матчей, в которых забил девять мячей и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение нападающего с «Ипсвичем» рассчитано до лета 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 25 млн.

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