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Силкин — о Карпине в «Динамо»: команде нужен стержень, она ни за что не борется

Силкин — о Карпине в «Динамо»: команде нужен стержень, она ни за что не борется
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение о возможном назначении Валерия Карпина, возглавляющего «Ростов», в московский клуб.

«Что касается возможного назначения Карпина в «Динамо», руководству клуба виднее ситуация в чемпионате России. Я, честно говоря, немного отдалился. Факт в том, что «Динамо» нужен стержень, поэтому неправильно сидеть и ждать у моря погоды. Команда то сыграет, то не сыграет — нет стабильности, поэтому «Динамо» ни за что не борется. Когда произойдёт назначение, можно будет сказать, принесёт ли Карпин стабильность в «Динамо» или нет», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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