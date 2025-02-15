Стали известны подробности о состоянии травмированного Рональда Араухо

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо, получивший ушиб лодыжки в матче 23-го тура Ла Лиги с «Севильей» (1:4), провёл часть тренировки с основной командой. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, восстановление уругвайского футболиста проходит успешно. Однако нет гарантий, что он сможет принять участие во встрече 24-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано», которая состоится в понедельник, 17 февраля.

Араухо был не доступен до минувшего декабря из-за травмы подколенного сухожилия, полученной летом. В нынешнем сезоне защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года.

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