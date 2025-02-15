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Стали известны подробности о состоянии травмированного Рональда Араухо

Стали известны подробности о состоянии травмированного Рональда Араухо
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Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо, получивший ушиб лодыжки в матче 23-го тура Ла Лиги с «Севильей» (1:4), провёл часть тренировки с основной командой. Об этом сообщает Marca.

Испания — Примера . 23-й тур
09 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 7'     1:1 Варгас – 8'     1:2 Лопес Мартин – 46'     1:3 Рафинья – 55'     1:4 Гарсия – 89'    
Удаления: нет / Лопес Мартин – 62'

По информации источника, восстановление уругвайского футболиста проходит успешно. Однако нет гарантий, что он сможет принять участие во встрече 24-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано», которая состоится в понедельник, 17 февраля.

Испания — Примера . 24-й тур
17 февраля 2025, понедельник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Араухо был не доступен до минувшего декабря из-за травмы подколенного сухожилия, полученной летом. В нынешнем сезоне защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года.

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