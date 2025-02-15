Пьянич объяснил, чем сборы в ЦСКА отличаются от сборов в других клубах

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич, ранее выступавший за «Ювентус» и «Барселону», рассказал, в чём заключается отличие сборов красно-синих от сборов в других клубах.

«Сборы в ПФК ЦСКА отличаются от сборов в моих прошлых командах. Перерыв большой. В Европе нет зимнего перерыва. Там начинают играть спустя семь дней. Но эта пауза полезная.

Долгая, но полезная. Мы хорошо и продуктивно работали все эти три недели в Абу‑Даби. Это хороший этап. Полезный, так как в сезоне осталось примерно 12 игр. Мы должны быть готовы к концовке сезона. Как я сказал, мы работали очень напряжённо, в хорошей атмосфере. Команда готова возобновить сезон», — сказал Пьянич в видео на YouTube-канале ЦСКА.

Пьянич присоединился к красно-синим в сентябре 2024 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления ещё на сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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