Белоус высказался о возможной аренде Зиньковского в «Крылья Советов»

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался о возможной аренде нападающего «Спартака» Антона Зиньковского в «Крылья Советов».

«Что касается возможной аренды Зиньковского в «Крылья Советов», то Самара — неплохой город, как поётся в песнях. Но нужно понимать, что вообще будет с «Крыльями Советов». Останется ли Осинькин? Как новый губернатор отнесётся к команде? Слишком много различных течений, из-за которых непонятно, что будет с клубом», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Антон Зиньковский перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» летом 2022 года, сумма трансферной компенсации, по данным портала Transfermarkt, составила € 3,2 млн. В осенней части текущего сезона вингер сыграл за красно-белых в 13 матчах во всех турнирах (семь — в РПЛ) и отметился тремя результативными передачами в Кубке России.