Гвардиола: травма Аканджи? Я и Клопп уже говорили раньше, что главная проблема — календарь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о травматичности футболистов «горожан» в нынешнем сезоне.

«Когда ты накапливаешь [усталость] сезон за сезоном, организм не выдерживает этого, как и произошло в случае с Ману Аканджи. Как этого избежать? Я и Юрген Клопп говорили об этом в прошлом и продолжаем говорить сейчас, что решение заключается в календаре. Я не нахожу другой причины, из-за которой случается так много травм», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее испанский специалист сообщил, что центральный защитник «горожан» Мануэль Аканджи может пропустить 8-10 недель из-за травмы. Швейцарскому футболисту потребуется операция.

Ранее бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвергал критике плотный календарь АПЛ.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: