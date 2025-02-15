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Гвардиола: травма Аканджи? Я и Клопп уже говорили раньше, что главная проблема — календарь

Гвардиола: травма Аканджи? Я и Клопп уже говорили раньше, что главная проблема — календарь
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о травматичности футболистов «горожан» в нынешнем сезоне.

«Когда ты накапливаешь [усталость] сезон за сезоном, организм не выдерживает этого, как и произошло в случае с Ману Аканджи. Как этого избежать? Я и Юрген Клопп говорили об этом в прошлом и продолжаем говорить сейчас, что решение заключается в календаре. Я не нахожу другой причины, из-за которой случается так много травм», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее испанский специалист сообщил, что центральный защитник «горожан» Мануэль Аканджи может пропустить 8-10 недель из-за травмы. Швейцарскому футболисту потребуется операция.

Ранее бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвергал критике плотный календарь АПЛ.

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