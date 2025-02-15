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«Аль-Хиляль» пожаловался на иностранных судей в саудовской Про-Лиге

«Аль-Хиляль» пожаловался на иностранных судей в саудовской Про-Лиге
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«Аль-Хиляль» после матча 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Эр-Риядом» (1:1) выпустил заявление, в котором выразил своё недовольство работой иностранных судей в лиге.

«Аль-Хиляль» выражает своё возмущение в связи с подозрительными судейскими решениями, которые были приняты в матче первой команды в Про-Лиге, несмотря на наличие новейших технологий, помогающих принимать справедливые решения.

Последние инциденты произошли в недавнем матче команды с «Эр-Риядом», где два штрафных удара, чётко зафиксированные видеокамерой с нескольких ракурсов, были проигнорированы.

Мы подчёркиваем, что наша позиция остаётся неизменной в отношении важности привлечения иностранных судейских бригад для проведения матчей, при условии, что они являются первоклассными судьями, известными в ведущих мировых лигах», — сказано в заявлении, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

«Аль-Хиляль» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 48 очков за 20 матчей.

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