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«Байер» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча 22-го тура Бундеслиги начнётся в 20:30 мск

«Байер» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча 22-го тура Бундеслиги начнётся в 20:30 мск
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Сегодня, 15 февраля, состоится матч 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Байер» и мюнхенская «Бавария». Команды будут играть на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия — Бундеслига . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 21 сыгранного матча «Байер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 46 очков. «Бавария» после аналогичного количества игр возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025, заработав 54 очка.

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