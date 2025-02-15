«Байер» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча 22-го тура Бундеслиги начнётся в 20:30 мск
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Сегодня, 15 февраля, состоится матч 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Байер» и мюнхенская «Бавария». Команды будут играть на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом (Берлин, Германия). Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Германия — Бундеслига . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 20:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 21 сыгранного матча «Байер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 46 очков. «Бавария» после аналогичного количества игр возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025, заработав 54 очка.
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