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Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
23:05 Мск
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«Тулуза» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 22-го тура Лиги 1 начнётся в 23:05 мск

«Тулуза» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 22-го тура Лиги 1 начнётся в 23:05 мск
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Сегодня, 15 февраля, состоится матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Тулуза» и «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «Тулуза» в одноимённом городе. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 23:05 МСК
Тулуза
Тулуза
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 21 сыгранного матча «Тулуза» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков. «ПСЖ» после аналогичного количества игр возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025, заработав 53 очка.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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