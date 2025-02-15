«Тулуза» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 22-го тура Лиги 1 начнётся в 23:05 мск

Сегодня, 15 февраля, состоится матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Тулуза» и «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «Тулуза» в одноимённом городе. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 21 сыгранного матча «Тулуза» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков. «ПСЖ» после аналогичного количества игр возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025, заработав 53 очка.