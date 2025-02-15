«Тулуза» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 22-го тура Лиги 1 начнётся в 23:05 мск
Поделиться
Сегодня, 15 февраля, состоится матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Тулуза» и «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «Тулуза» в одноимённом городе. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Вилли Делажо (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Франция — Лига 1 . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 23:05 МСК
Тулуза
Тулуза
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 21 сыгранного матча «Тулуза» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков. «ПСЖ» после аналогичного количества игр возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025, заработав 53 очка.
Комментарии
- 15 февраля 2025
-
20:17
-
20:13
-
20:05
-
20:02
-
19:56
-
19:55
-
19:52
-
19:43
-
19:34
-
19:29
-
19:25
-
19:24
-
19:05
-
18:55
-
18:45
-
18:26
-
18:20
-
18:05
-
18:03
-
18:00
-
17:46
-
17:25
-
17:01
-
17:00
-
16:49
-
16:45
-
16:44
-
16:31
-
16:25
-
16:18
-
16:09
-
16:00
-
16:00
-
15:45
-
15:40