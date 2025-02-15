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Лестер — Арсенал, результат матча 15 февраля 2025, счет 0:2, АПЛ 2024-2025

«Арсенал» победил «Лестер» в матче АПЛ благодаря дублю Мерино в последние 10 минут
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Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лестер Сити» и лондонский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт. «Арсенал» одержал победу со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
15 февраля 2025, суббота. 15:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Мерино – 81'     0:2 Мерино – 87'    

Счёт в матче был открыт на 81-й минуте, отличился полузащитник «Арсенала» Микель Мерино, вышедший на замену во втором тайме. На 87-й минуте Мерино оформил дубль.

«Лестер Сити» занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 17 очков за 25 встреч. «Арсенал» заработал 53 очка после 25 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 57 очков за 24 матча.

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