«Арсенал» победил «Лестер» в матче АПЛ благодаря дублю Мерино в последние 10 минут

Завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лестер Сити» и лондонский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт. «Арсенал» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 81-й минуте, отличился полузащитник «Арсенала» Микель Мерино, вышедший на замену во втором тайме. На 87-й минуте Мерино оформил дубль.

«Лестер Сити» занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 17 очков за 25 встреч. «Арсенал» заработал 53 очка после 25 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 57 очков за 24 матча.