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Саша Илич — об Огнене Мимовиче: он точно может дать многое «Зениту»

Саша Илич — об Огнене Мимовиче: он точно может дать многое «Зениту»
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Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич поделился мнением о переходе защитника Огнена Мимовича в санкт-петербургский «Зенит» на правах аренды.

«Мимович — очень молодой игрок с огромным потенциалом. Он ярко проявил себя в матчах за «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов. Я верю в его качества, даже несмотря на свою молодость, он точно может дать многое «Зениту» и помочь команде достичь серьёзных результатов. С ним они точно не прогадали», — приводит слова Илича «РБ Спорт».

Напомним, Мимович стал игроком «Фенербахче» в январе 2025 года, перейдя за € 6,7 млн из «Црвены Звезды». В текущем сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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