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Белоус: нет радости от соперников для сборной России, но это лучше Кубы и Брунея

Белоус: нет радости от соперников для сборной России, но это лучше Кубы и Брунея
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Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России с национальными командами Замбии, Нигерии и Беларуси.

«Нигерия — очень сильная сборная, многократный участник чемпионатов мира, проходивший далеко в плей-офф. Замбия — тоже не подарок. Пожалуй, самая слабая команда для сборной России — Беларусь. Конечно, белорусы будут стараться оказать сопротивление. Но Беларусь рядом, поэтому идея поехать в Минск хорошая, ведь там можно посмотреть молодёжь. Это лучше, чем Куба и Бруней.

Конечно, нет большой радости от таких соперников. Радость будет, когда будем играть в официальных матчах. Возможно, геополитические изменения позволят России поучаствовать в отборе на чемпионат мира в США, Мексике и Канаде. Очень хотелось бы, но это надежда, которая может реализоваться только на высоком политическом уровне», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В четверг, 13 февраля, пресс-служба РФС на официальном сайте сообщила, что товарищеский матч сборной России с Замбией пройдёт в Москве в марте. 6 июня команда Валерия Карпина проведёт домашнюю встречу с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.

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