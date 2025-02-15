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Миралем Пьянич: учу русский язык. Сказать что-то? Русский народ — добрый народ

Миралем Пьянич: учу русский язык. Сказать что-то? Русский народ — добрый народ
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Боснийский полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич заявил, что изучает русский язык.

– В изучении языка всё становится лучше, я медленно начинаю понимать и разговаривать с ребятами. Для меня важно попытаться выучить язык. Я учу его всё больше с каждым днём. Надеюсь, скоро у меня получится хорошо разговаривать.

– Что-нибудь скажешь на русском языке?
– Русский народ – добрый народ, — сказал Пьянич в интервью пресс‑службе клуба.

В нынешнем сезоне Пьянич сыграл за ЦСКА 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 34-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.

За свою профессиональную игровую карьеру Пьянич выступал за «Метц», «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону», «Бешикташ» и «Шарджу».

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