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Главный тренер «Интера» Индзаги высказался о предстоящем матче с «Ювентусом» в Серии А

Главный тренер «Интера» Индзаги высказался о предстоящем матче с «Ювентусом» в Серии А
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мнением о грядущем матче своей команды с туринским «Ювентусом» в рамках 25-го тура итальянской Серии А, который пройдёт в воскресенье, 15 февраля.

Италия — Серия А . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы все знаем, что представляет собой этот матч, это важная игра для нас и для наших болельщиков. Мы знаем, что нам придётся провести отличный матч с качественной командой, которая внесла изменения в зимнее трансферное окно и одержала три победы подряд», — приводит слова Индзаги официальный сайт клуба.

После 24 сыгранных матчей миланский «Интер» располагается на второй строчке в итальянской Серии А, набрав 54 очка. «Ювентус» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, заработав 43 очка за аналогичное количество встреч.

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