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«Динамо» Махачкала может подписать полузащитника тунисского «Татавина» Кейта — AfricaFoot

«Динамо» Махачкала может подписать полузащитника тунисского «Татавина» Кейта — AfricaFoot
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Опорный полузащитник тунисского «Татавина» Нумори Кейта близок к переходу в «Динамо» Махачкала. Об этом сообщает AfricaFoot.

По информации источника, в ближайшее время 20-летний малийский хавбек пройдёт медицинский осмотр и присоединится к «Динамо» на зимних сборах в турецкой Анталье.

В нынешнем сезоне Кейта сыграл за «Татавин» 13 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 тыс.

16 февраля махачкалинское «Динамо» сыграет товарищеский матч с грозненским «Ахматом», а 19 февраля — с волгоградским «Ротором».

После 18 туров РПЛ «Динамо» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 17 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с московским «Локомотивом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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