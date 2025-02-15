«Пари НН» сыграл вничью с «Енисеем» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и красноярский «Енисей». Итоговый результат — 1:1.
На 44-й минуте защитник «Пари НН» Станислав Магкеев получил красную карточку. На 87-й минуте нападающий «Пари НН» Александр Кокшаров открыл счёт. Ответный мяч «Енисея» на 90+2-й минуте забил защитник Александр Масловский — 1:1.
После 18 туров РПЛ «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. «Енисей» после 21 игры занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги.
22 февраля «Пари НН» дважды сыграет товарищеский матч с краснодарской «Кубанью» и один раз с подмосковными «Химками». 16 февраля «Енисей» встретится с «Ленинградцем» в товарищеском матче.
1 марта «Пари НН» проведёт встречу с тольяттинским «Акроном» в рамках 19-го тура чемпионата России.
28 февраля «Енисей» и владикавказская «Алания» встретятся в 22-м туре Первой лиги.
- 15 февраля 2025
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