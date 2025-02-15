Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» сыграл вничью с «Енисеем» в товарищеском матче

«Пари НН» сыграл вничью с «Енисеем» в товарищеском матче
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и красноярский «Енисей». Итоговый результат — 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
15 февраля 2025, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
1 : 1
Енисей
Красноярск, Россия
1:0 Кокшаров – 87'     1:1 Масловский – 90+2'    
Удаления: Магкеев – 44' / нет

На 44-й минуте защитник «Пари НН» Станислав Магкеев получил красную карточку. На 87-й минуте нападающий «Пари НН» Александр Кокшаров открыл счёт. Ответный мяч «Енисея» на 90+2-й минуте забил защитник Александр Масловский — 1:1.

После 18 туров РПЛ «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. «Енисей» после 21 игры занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги.

22 февраля «Пари НН» дважды сыграет товарищеский матч с краснодарской «Кубанью» и один раз с подмосковными «Химками». 16 февраля «Енисей» встретится с «Ленинградцем» в товарищеском матче.

1 марта «Пари НН» проведёт встречу с тольяттинским «Акроном» в рамках 19-го тура чемпионата России.

28 февраля «Енисей» и владикавказская «Алания» встретятся в 22-м туре Первой лиги.

Материалы по теме
«Продолжат рост — будем возвращать». Гендиректор «Пари НН» — о Зе Турбо и Ожеговиче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android