«Аталанта» не смогла обыграть «Кальяри» в матче 25-го тура Серии А

Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Аталанта» и «Кальяри». Команды играли на стадионе «Джевисс» в Бергамо. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Маркетти (Италия). Итоговый результат — 0:0.

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

После 25 сыгранных матчей «Аталанта» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 51 очко. «Кальяри» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 55 очков.