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Тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта прокомментировал предстоящий матч с «Интером» в Серии А

Тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта прокомментировал предстоящий матч с «Интером» в Серии А
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Главный тренер итальянского «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о грядущем матче своей команды с миланским «Интером» в рамках 25-го тура итальянской Серии А, который пройдёт в воскресенье, 15 февраля.

Италия — Серия А . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это очень важный матч, мы должны быть хорошо организованы в обороне, эффективно выполнять переходы и работать как команда с первой до последней минуты. Нам придется как обороняться, так и атаковать как команда, уделяя большое внимание переходам и стандартам. Последние являются важным аспектом игры, мы всегда их детально готовим. Мы должны быть хороши, особенно в плане нашего настроя, как с точки зрения забивания голов, так и с точки зрения защиты наших ворот», — приводит слова Мотты официальный сайт клуба.

После 24 сыгранных матчей миланский «Интер» располагается на второй строчке в итальянской Серии А, набрав 54 очка. «Ювентус» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, заработав 43 очка за аналогичное количество встреч.

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