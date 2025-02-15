Эдерсон стал рекордсменом АПЛ по количеству голевых передач среди голкиперов

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон установил рекорд АПЛ по количеству голевых передач среди вратарей. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Сегодня, 15 февраля, Эдерсон отдал ассист на нападающего Омара Мармуша в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходит в эти минуты. «Манчестер Сити» выигрывает со счётом 3:0.

На счету Эдерсона шесть голевых передач за карьеру в английской Премьер-лиге, по этому показателю он опередил Пола Робинсона (5). Кроме того, Эдерсон стал первым вратарём в истории чемпионата Англии, отдавшим три ассиста за один сезон. Ранее бразильский игрок ассистировал партнёрам в матчах с «Брентфордом» и «Челси».

В нынешнем сезоне Эдерсон сыграл за «Манчестер Сити» 24 матча во всех турнирах, в которых пропустил 38 мячей и пять раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 30 млн.