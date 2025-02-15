Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бохум — Боруссия Д, результат матча 15 февраля 2025, счёт 2:0, Бундеслига 2024-2025

Дортмундская «Боруссия» уступила «Бохуму» в 22-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Бохум» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом (Ганновер, Германия). «Бохум» одержал победу со счётом 2:0.

Германия — Бундеслига . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 17:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
2 : 0
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Масурас – 33'     2:0 Масурас – 35'    

Счёт в матче был открыт на 33-й минуте, отличился нападающий «Бохума» Георгиос Масурас. На 35-й минуте Масурас оформил дубль.

После 22 сыгранных матчей «Бохум» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 14 очков. Дортмундская «Боруссия» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», у которой 54 очка.

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
Гирасси признан игроком недели в ЛЧ. Игрок «Боруссии» Д опередил Винисиуса в голосовании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android