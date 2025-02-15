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Унион Б — Боруссия М, результат матча 15 февраля 2025, счёт 1:2, Бундеслига 2024-2025

Мёнхенгладбахская «Боруссия» на выезде обыграла «Унион» в матче Бундеслиги
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Завершился матч 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались берлинский «Унион» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски (Бремен, Германия). «Боруссия» М одержала победу со счётом 2:1.

Германия — Бундеслига . 22-й тур
15 февраля 2025, суббота. 17:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
1 : 2
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Ульрих – 11'     0:2 Кляйндинст – 26'     1:2 Илич – 63'    

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте, отличился защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Лукас Ульрих. На 26-й минуте Тим Кляйндинст удвоил преимущество гостей. На 63-й минуте Андрей Илич реализовал пенальти и отыграл один мяч.

После 22 сыгранных матчей «Унион» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 24 очка. «Боруссия» М после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 34 очка.

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